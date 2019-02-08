Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Президент России Владимир Путин 20 февраля огласит послание Федеральному Собранию, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президент огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля", - сказал Песков.



По его словам, аккредитация журналистов на мероприятие будет проводиться с 15 по 17 февраля.



На просьбу уточнить, где пройдет послание в этом году, представитель Кремля сообщил: "в Москве". "Место сообщим", - добавил он.



Песков также отметил, что пока не готов сказать, будет ли послание включать интерактив, как в прошлом году.



"Подготовка, главным образом, ведется в плане контентной работы, но и, что называется, смежные вопросы тоже сейчас решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать", - добавил Песков.



Отвечая на вопрос о том, будет ли послание в этом году посвящено в большей степени внутренним экономическим и политическим вопросам, либо внешней политике, он заявил: "Вы все узнаете 20 числа".

