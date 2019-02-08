Омелян: у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги

Министр инфраструктуры заявил депутатам, что правительство - это не Хогвартс, а у чиновников нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги. Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 февраля.



"Правительство – это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги. Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области", – утверждает Омелян.



Он также подсчитал, что для ремонта всех дорог, финансирование этой сферы в Украине должно быть, как в Польше – 200 млрд грн в год. "А для того, чтобы восстановить с нуля – минимум 300 млрд грн в год", – сказал Омелян.



Министр также напомнил, что те, дороги, которые были отремонтированы за последние годы, поддерживаются в хорошем состоянии.

