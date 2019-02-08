Лукашевич прокомментировал позицию ОБСЕ по наблюдателями из РФ на Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ не видит оснований для ограничения прав российских наблюдателей на украинских выборах, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Что касается линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, то здесь мы тоже наблюдаем довольно системную и принципиальную позицию руководства ассамблеи, которое не видит оснований для какой-либо дискриминации и ограничения прав наших наблюдателей и с удовольствием будет приветствовать наших экспертов в составе мониторинговой миссии ПА ОБСЕ", - заявил Лукашевич.



По его словам, председатель ПА Георгий Церетели отреагировал на озабоченность российской миссии "соответствующим сигналом о том, что все нормы и принципы электорального мониторинга будут соблюдены в полной мере".

