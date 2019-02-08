Лукашевич прокомментировал позицию ОБСЕ по наблюдателями из РФ на Украине

Лукашевич прокомментировал позицию ОБСЕ по наблюдателями из РФ на Украине

Парламентская ассамблея ОБСЕ не видит оснований для ограничения прав российских наблюдателей на украинских выборах, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Что касается линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, то здесь мы тоже наблюдаем довольно системную и принципиальную позицию руководства ассамблеи, которое не видит оснований для какой-либо дискриминации и ограничения прав наших наблюдателей и с удовольствием будет приветствовать наших экспертов в составе мониторинговой миссии ПА ОБСЕ", - заявил Лукашевич.

По его словам, председатель ПА Георгий Церетели отреагировал на озабоченность российской миссии "соответствующим сигналом о том, что все нормы и принципы электорального мониторинга будут соблюдены в полной мере".