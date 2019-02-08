В студии «Касается каждого» – история матери, которая 30 лет ищет сына, пропавшего без вести в Афганистане

В пятницу, 8 февраля, в 18:00 в студии социального ток-шоу «Касается каждого» – история о бессмертной материнской надежде. О матери, которая 30 лет, несмотря на время и расстояние, ждет с войны сына-афганца, пропавшего без вести.

Весной 2018 члены украинской экспедиции в Афганистане случайно встретили человека, который помнил лишь несколько украинских слов, одним из которых было – «Волынь», а еще – «мама». По внешним признакам найденный мужчина был похож на пропавшего 30 лет назад Игоря Белокурова из Волынской области. Тогда 25-летний парень только с третьего раза смог по собственному желанию попасть в состав военных, которых отправляли на войну в Афганистан. Но вернуться домой ему было не суждено. Все эти годы Игоря Белокурова ждут в родном селе. Не теряет надежды на возвращение сына его мать – 79-летняя Антонина Васильевна Белокурова.

В этот вечер женщина приедет в студию «Касается каждого», чтобы впервые рассказать, что ей пришлось пережить за долгие 30 лет. О том, как ей подарили надежду на встречу с сыном. И какими были результаты генетической экспертизы.

Кто еще ждет возвращения Игоря в его родном селе? Журналисты программы съездили на родину парня и побывали в гостях у его мамы. Как живет сегодня Антонина Васильевна и кто поддерживает ее все эти годы?

Человек, который решился поехать в Афганистан, чтобы на месте разобраться в ситуации, расскажет о результатах этой небезопасной затеи. И о том, почему он взялся выяснить: найденный мужчина – Игорь Белокуров или нет?

Поддержать маму воина-афганца пришли эксперты «Касается каждого» – народная артистка Украины Лариса Кадочникова, кандидат психологических наук Наталия Бугаева, ведущая программы «Жди меня. Украина» на «Интере» Жанна Тихонова, физиогномист Дмитрий Чернышенко, правозащитник Эдуард Багиров и певец Александр Кривошапко.

«Хочется надеяться, что все украинцы, пропавшие без вести, будут найдены, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – И что материнских слез станет меньше. Берегите детей, не теряйте связь с родителями! Это самое важное, что может быть. Это касается каждого»

Не пропустите выпуск «Бессмертная надежда» сегодня, 8 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».