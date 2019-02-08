Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы на Украине

Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы на Украине из-за соображений безопасности.



Российские наблюдатели должны были присутствовать на избирательных участках в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако Верховная рада законодательно запретила представителям России работать на голосовании.



Москва обвинила Киев в грубом нарушении международных обязательств и подчеркнула, что лишение россиян аккредитации вредит имиджу самого БДИПЧ, позиционирующего себя в качестве "золотого стандарта" мониторинга выборов.



"Киевские власти, по сути, "вытерли ноги" об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами", - заявили в МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве также призвали западных партнеров Киева обратить внимание на эту ситуацию и оценить решение Киева с точки зрения легитимности предстоящих выборов.



"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - заключили в министерстве.



Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир назвала принятый закон беспрецедентным и отметила, что решение противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ приглашать наблюдателей на выборы.



На Украине же заявили, что намерены и дальше "выжимать" россиян из международных миссий.

