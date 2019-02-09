Задолженность населения за жилкомуслуги в декабре-2018 увеличилась на 14,4%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2018 года увеличилась на 14,4% к ноябрю-2018 и составила 50,7 млрд грн (без учета электроэнергии).



Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Согласно статданным, в целом в декабре 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 10,7 млрд грн, что составило 58,3% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией население заплатило 3,2 млрд грн (120,5% начислений, за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).



Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре-2018 зафиксирован в Черкасской (70,9% суммы начислений) и Сумской (67,2%) областях, а также в Киеве (68,8%). Самый низкий уровень оплаты – в Луганской, Кировоградской, Донецкой и Закарпатской областях (46-51% суммы начислений).



Согласно данным Госстата, в 2018 году с населением заключено 74,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 505,4 млн грн.



Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2018 составили 2292,8 грн.

