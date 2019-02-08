Высший совет правосудия: новое развлечение для мажора-адвоката?

Через неделю состоится съезд адвокатов, на котором будут избраны два члена Высшего совета правосудия. На эту квоту претендуют пять человек, самый молодой среди них –киевский адвокат Евгений Огарков. И он не только адвокат, но и активист, и блогер и так далее и тому подобное. В выборы он вступил как «темная лошадка», избегая публичных комментариев о своих целях попадания в престижный орган судебной власти.



Сторонники Огаркова называют его «новым лицом», пытаясь соответствовать ожиданиям общества на приход молодых специалистов во все органы власти.



Однако, «новое лицо» уже неоднократно «светилось» в скандалах, типичных для киевских мажоров. Такие истории с сынками судей, депутатов, крупных и средних бизнесменов обычно имеют один финал – «золотых деточек» постигает безнаказанность. Деньги и связи решают все, а у Огаркова есть и семейные деньги, и семейные связи в судейской системе.



Три года назад в пешеходном центре Одессы это молодое дарование от адвокатуры попало в обычную мажорную историю. Все как обычно: мерседес, явные признаки алкогольной/наркотической стадии опьянения, травмированные пешеходы…и бездействие полиции. Огарков ведет себя мажорно – он просто скрывается с места ДТП.



Видео происшествия инициированного Огарковым







Источник: Откат

