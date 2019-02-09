Филарет продолжает идти на конфликт с Варфоломеем

В документах (т.н. журналах) первого заседания синода Православной церкви Украины, которое состоялось 5 февраля, официально попираются положения устава ПЦУ и томоса об автокефалии. Так, в обоих выписанных на Фанаре документах содержится положение о том, что "православные христиане украинского происхождения в православной диаспоре отныне имеют окормление епархиальными архиереями Экуменического патриархата".

Как писала "Страна", это означает, что украинская православная диаспора теперь должна духовно подчиняться Константинополю, и украинские приходы за границей будут управляться не из Киева, а из Фанара (резиденция патриарха Варфоломея).



Это является одним из признаков отсутствия у ПЦУ реальной автокефалии. Диаспорные приходы (и даже епархии) есть у всех автокефальных церквей, центры управления которых находятся в традиционно православных странах (России, Румынии, Сербии…). Даже УПЦ (МП) с автономным статусом имеет свои приходы в диаспоре. Данное положение и призваны – в нарушение томоса и устава – "исправить" решения первого синода ПЦУ.



Первым же журналом первого синода утверждаются титулы архиереев ПЦУ. Среди них пятеро зарубежных, причем четверо правящие. Значит – с епархиями и приходами.



Так, бывший митрополит Парижский и всей Франции УПЦ КП Филип Лярош теперь получает титул Корсунский. Это означает, что название Корсунской епархии будет просто изменено по примеру Корсунской епархии Московского патриархата, объединяющей приходы во Франции, Швейцарии и Андорры.В зарубежной практике РПЦ не соответствующие современности топонимы (Корсунь – древнерусское название Херсонеса) применяются, чтобы показать Ватикану отсутствие прозелитических намерений в католических странах. Однако, в случае с ПЦУ, это скорее демонстрационное лжесмирение перед "Церковью-Матерью" – Константинопольским патриархом. Мол, "мы подчиняемся, и теперь не парижские, а корсунские". На самом деле, в подчинении Ляроша остается боле 40 приходов в Западной Европе.



Бывший епископ Восточно-Молдавский Теодор Панку теперь епископ Белгород-Днестровский. Хотя никакая новая епархия на территории Одесской области (где расположен Белгород-Днестровский) не образована, и Панку своего гражданства с молдавского на украинское не менял.



А вот российские архиереи ПЦУ своих титулов вообще не поменяли. Это митрополит Белгородский, его викарий епископ Валуйский и митрополит Богородский (в чье духовное подчинение входили прихожане УПЦ-КП, проживающие в Московской области). Оставление их титулов неизменными – это уже прямой вызов Константинополю.



Однако вряд ли Фанар сейчас пойдет на какой бы то ни было конфликт с ПЦУ, не говоря уже об отзыве томоса. Это поставит Варфоломея в смешное положение в глазах других поместных церквей, некоторые из которых и так не определились еще с тем, чью сторону принять в конфликте Константинополя с Москвой. Этим и пользуется Филарет, пытаясь освободиться фанарской зависимости.

