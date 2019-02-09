Тимошенко намерена внести в Раду законопроект об импичменте

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении внести в Верховную раду законопроект, регулирующий процедуру импичмента. Ране Тимошенко предложила между президентскими и парламентскими выборами на Украине провести референдум, чтобы принять новую Конституцию страны.

"Закон об импичменте будет внесен как один из первоочередных. И он будет принят", - написала Тимошенко в пятницу в Facebook.



По ее словам, действующая украинская конституция не позволяет реализовать импичмент даже после принятия закона. "Нам нужна новая конституция, которая базируется на нормальных мировых основах… Лучшие интеллектуалы Украины подготовили проект новой конституции, который я планирую вынести на референдум после выборов", - написала она.



Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

