Мадуро не считает необходимым проводить сейчас президентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не считает необходимым сейчас проводить в стране президентские выборы. "Какие необходимости сегодня у народа Венесуэлы? Провести выборы? Я думаю, что нет", - сказал он в пятницу журналистам.



"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею. Единственная власть, которая под вопросом, это Национальная ассамблея, но мы это разрешим в ближайшее время", - отметил глава государства.



По его словам, "оппозиция не хочет никаких выборов". "Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них", - указал Мадуро.



Он добавил, что сохраняет полный контроль над страной.



"Правительство Венесуэлы действует, власть, юстиция работают на 100%", - сказал он журналистам в пятницу.



Венесуэльский лидер заверил, что на следующей неделе в стране "будет мир", и он продолжит руководить государством. "Мы будем двигаться вперед", - заявил президент.



"Венесуэлой правит избранный президент Николас Мадуро", - подчеркнул он, добавив, что уже собрано около 2 млн подписей венесуэльцев против вторжения США.



Президент также отметил, что шумиху вокруг ситуации в стране создают определенные заинтересованные круги.



Сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Население Венесуэлы составляет около 32 млн человек.



