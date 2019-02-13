Песня Ванессы Паради о Киеве стала почти хитом

Известная французская певица, актриса и модель Ванесса Паради исполнила песню о Киеве. Ролик появился на YouTube-канале Vanessa Paradis 2018.



Звезда исполнила трек на церемонии вручения французской музыкальной премии Victoires de la musique. Сообщается, что песню под названием Kiev певица написала сама. Она вошла в последний альбом Паради Les Sources, вышедший в ноябре 2018 года.



В песне поется о том, что девушка вспоминает "горячие поцелуи возлюбленного из далекого прошлого".



За несколько дней ролик собрал больше 20,7 тысячи просмотров.





