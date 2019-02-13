В КГГА рассказали, когда запустят единый билет в маршрутках столицы

Тестовый режим работы электронного билета в общественном транспорте столицы КГГА планирует завершить осенью, после чего - начать внедрять е-билет в маршрутках. Об этом в среду, 13 февраля, в своем фейсбуке сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.



По его словам, бортовыми компьютерами и валидаторами уже оборудован весь наземный муниципальный транспорт - 1 326 единиц. Оплатить проезд в транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, Карточки киевлянина, QR-кода на смартфоне или бумажного билета с QR-кодом. Расчет банковской карточкой обещают подключить позже.



"В киевском метрополитене модернизировано 76 турникетов для возможности оплаты новым е-билетом. Они имеют соответствующие наклейки с надписью Kyiv Smart Card", - отметил Назаров.



Чиновник добавил, что транспортные карты сейчас продают на станциях метро "Крещатик", "Театральная", "Майдан Незалежности", "Акедемгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". Пополнить карту можно в кассах указанных десяти станций, в Личном кабинете киевлянина и в терминалах iBox.



Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях метро и станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков. Также обещают запустить мобильный приложение Kyiv Smart City. Кроме того, пополнить карту можно будет в терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone.

