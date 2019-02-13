Заболеваемость гриппом в Украине превышает эпидемпорог

Показатель заболеваемости гриппом в Украине, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, составил 544,2 чел. на 100 тыс. населения, что на 4,9% превышает эпидемический порог. Согласно сообщению, обнародованному на сайте ЦОЗ, в период с 4 по 10 февраля 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 209,493 тыс. чел., 70,6% из которых - дети до 17 лет.



Уровень заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей (28 января-3 февраля), среди взрослых сократился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился.



Наивысший уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области, где эпидпорог превышен на 89,9%, в общем эпидемические пороги превышены в 10 областях.



За отчетную неделю (с 4 по 10 февраля 2019 года) зарегистрировано два смертельных случая от гриппа, среди них - один ребенок. С начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерло 32 украинца.



Всего на прошлой неделе против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона – 160,885 тыс. человек.

