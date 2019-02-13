Динамо вошло в список самых легендарных клубов мира

France Football опубликовал рейтинг клубов, оказавших наибольшее влияние в историческом плане.



В этот список вошли клубы с богатой историей, которые имеют национальный культ и оказали влияние на развитие футбола.



Киевское Динамо расположилось на 17-й строчке, опередив Торино и оказавшись позади Нью-Йорк Космос.



Возглавил рейтинг - голландский Аякс. На втором месте оказался мадридский Реал, а замыкает тройку Ливерпуль.



Топ-20 по версии France Football выглядит следующим образом:



1. Аякс

2. Реал Мадрид

3. Ливерпуль

4. Манчестер Юнайтед

5. Бока Жуниорс

6. Барселона

7. Сантос

8. Бенфика

9. Ювентус

10. Селтик

11. Милан

12. Интер

13. Ривер Плейт

14. Бавария

15. Гонвед

16. Нью Йорк Космос

17. Динамо Киев

18. Торино

19. Арсенал

20/21 Црвена Звезда, Сент-Этьенн

