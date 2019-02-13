Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах Содружества независимых государств (СНГ), передает УНН.



Причиной такого решения является то, что соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение еще в декабре 2000 года.



Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.



Как отмечается, соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 в Минске, и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее.



Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого отныне решением Кабинета Министров приостановлена для Украины - это соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенного 15 мая 1992 в Ташкенте. Этот документ, как отметили в Министерстве, предусматривал, что страны-участницы СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Кроме того, соглашение определяла необходимость проведения консультаций между странами СНГ по установлению контактов и проведение переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.

