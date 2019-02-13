Более 70% украинцев считают, что на Донбассе - война с Россией

Более 70% украинцев разделяют мнение, что сейчас идет война между Россией и Украиной.



Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, обнародованные на пресс-конференции в Укринформе аналитик Фонда "Демократические инициативы" Сергей Шаповалов.



Согласно результатам опроса, 72% граждан Украины разделяют мнение, что сейчас идет война России с Украиной. Наиболее распространен такой взгляд в Западном (91%) и Центральном (79%) регионах. На Юге так считают 62% опрошенных, на Востоке - 47%. На подконтрольной Украине территории Донбасса взгляды жителей региона разделились практически пополам - 39% считают, что сегодня идет война России с Украиной, а 40% - нет.



В то же время, почти половина жителей Донбасса (49%) считают Россию стороной конфликта на Востоке Украины. 27% опрошенных не согласны с таким мнением, еще 24% респондентов не ответили на вопрос. При этом треть жителей Донбасса убеждена, что Россия поставляет оружие "ДНР" и "ЛНР", еще 27% опрошенных жителей Донбасса считают, что Россия контролирует все политические и военные действия самопровозглашенных республик, 23% уверены, что российская армия воюет на стороне самопровозглашенных республик . 24% респондентов Луганщины и Донетчины отметили гуманитарную помощь России Донбасса.



Согласно опросу, главными источниками информации о событиях в Донбассе для 63% жителей этого региона служат украинские телеканалы, 47% опрошенных пользуются интернет-источниками. 41% респондентов из Донбасса узнают информацию о событиях в регионе от родственников, друзей и знакомых. Почти треть (29%) для этого использует социальные сети. Российскими телеканалами пользуются 16% граждан, еще около 15% получают информацию из местной прессы.



Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 совершеннолетних респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансировался в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.



Региональное исследование общественного мнения было проведено в Донецкой и Луганской областях (на контролируемой Украины территории) Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива (с привлечением сети фирмы Ukrainian Sociology Service) в течение 1-11 ноября 2018 Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.



Опросы в регионах было проведено в рамках проекта "Переход к мирному процессу на Донбассе: повышение инклюзивности местных общин в потенциальной миротворческой миссии" при финансовой поддержке Посольства Канады в Украине.

