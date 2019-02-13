Суд вынес первое в Украине решения о буллинге

11 февраля Бориспольский горрайонный суд впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге.



Об этом сообщила народный депутат от БПП Оксана Билозир в Facebook.



"Суд установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети Instagram, в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", - написала Билозир.



В январе ученица одной из школ города выложила в сеть непристойные фото другой школьницы. Родители потерпевшей подали иск в суд. На заседании суда мать несовершеннолетней признала вину в содеянном и просила строго не наказывать.



Суд наложил на родителей винной девушки штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 384 гривны.



Напомним, что 18 декабря 2018 Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".

