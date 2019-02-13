«Челси» нацелился на Зидана

Руководство лондонского «Челси» рассматривает кандидатуру французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера. Об этом сообщает The Sun.



В клубе растет недовольство нынешним наставником аристократов — итальянцем Маурицио Сарри. 10 февраля в матче под его руководством «Челси» разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:6. Руководство клуба заинтересовано в приглашении на его место 46-летнего Зидана. Отмечается, что сам он хотел бы поработать в Английской премьер-лиге (АПЛ).



В ноябре 2018-го сообщалось об интересе к Зидану со стороны мюнхенской «Баварии». Также, по сообщениям прессы, его кандидатуру рассматривали «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Кроме того, Зидана приглашали на должность спортивного директора в туринский «Ювентус».



31 мая 2018-го Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского «Реала». Под его руководством сливочные трижды становились обладателями кубка Лиги чемпионов, одержали победу в чемпионате Испании и дважды становились клубными чемпионами мира.



Как игрок Зидан известен по выступлениям за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Он также является чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной Франции.

