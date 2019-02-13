ООН отказалась считать конфликт на Донбассе замороженным

Организация Объединенных Наций (ООН) оценивает конфликт на юго-востоке Украины как активный. Об этом сообщил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча в ходе доклада Совету Безопасности, сказано на сайте организации.



По его словам, вооруженный конфликт нельзя считать спящим или замороженным, что явно демонстрируют инциденты, происходящие в стране на протяжении последних пяти лет. «Это конфликт в самом сердце Европы, в результате которого продолжают гибнуть люди», — отметил Енча.



Кроме того, он призвал в срочном порядке согласовать дополнительные меры и сделать режим прекращения огня устойчивым и необратимым. Помощник генсека по политическим вопросам заявил, что нестабильная обстановка вдоль линии соприкосновения негативно влияет на «и без того тяжелое социально-экономическое положение и разрушающуюся инфраструктуру».



В конце января стало известно о количестве жертв в результате конфликта на Донбассе. С апреля 2014 года по декабрь 2018-го погибли от 12,8 тысячи до 13 тысяч человек.

