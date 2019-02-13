Мэр французского города запретил собакам подолгу лаять

Собакам французского города Фекьер запретили подолгу лаять. Нарушение запрета обойдется их хозяевам в 68 евро. Согласно новым правилам, владельцы не могут оставлять своих животных в закрытом помещении без присмотра — потому что в таком случае некому будет их успокоить.



Решение было принято мэром и одобрено городским советом. Запрет ввели из-за собак, которые, по словам городского главы, лаяли в Фекьере день и ночь, делая жизнь местных жителей «невыносимой».



Борцы за права животных уже раскритиковали запрет. «С таким же успехом можно запретить звон церковных колоколов по воскресеньям. […] Пасти даны собакам, чтобы лаять», — заявил один из активистов. Защитники собираются обжаловать запрет в суде.

