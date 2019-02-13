Кабмин начислил Нафтогазу 2,5 миллиарда пени

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК Нафтогаз Украины пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом говорится в приказе министерства №135 от 31 января 2019 года, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.



По данным агентства, Нафтогаз оспорил приказ о начислении пени в суде. В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.



Отметим, Кабинет министров обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год. Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов. Еще 17,7 млрд грн (40% прибыли) были оставлены нераспределенными до принятия отдельного решения.



Позднее, другим распоряжением, Кабмин утвердил график выплаты "Нафтогазом" нераспределенных дивидендов в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет. Так, Нафтогаз в июле-сентябре должен был направить в бюджет по 0,5 млрд грн ежемесячно, в октябре-ноябре – еще 8,99 млрд грн, в декабре - еще 8,99 млрд грн.

