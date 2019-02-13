Предсказан быстрый и катастрофический сдвиг климата

Ученые Центра экологических наук при Университете Мэриленд и Университете штата Северная Каролина (США) выяснили, что в течение жизни современного поколения погодные условия на территории Северной Америки серьезно изменятся. Климат, характерный для южных районов, переместится к северу на 800 километров. Статья опубликована в журнале Nature Communication.



Исследователи проанализировали 540 городских районов с населением приблизительно 250 миллионов человек в США и Канаде. Для каждой рассматриваемой зоны они нашли соответствие между вероятным местным климатом в 2080 году и современным климатом в другой части Западного полушария к северу от экватора.



Специалисты учитывали такие характеристики, как минимальные и максимальные годовые температуры и количество осадков. Рассматривались два сценария, согласно которым антропогенные выбросы парниковых газов либо сокращались в соответствии с Парижским соглашением, либо оставались на прежнем уровне.



Согласно результатам, даже при условии значительного снижения воздействия человека на атмосферу климат к концу XXI века будет значительно отличаться от современного. Однако если уровень выбросов останется прежним, то в восточной части США почти все города, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, окажутся в климатических условиях, характерных для юга и юго-запада, то есть во влажных субтропиках. Погодные условия в центральных и западных штатах также станут похожими на те, что свойственны югу и юго-востоку, то есть здесь может начаться опустынивание.

