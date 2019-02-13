В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдет снег с дождем

В Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, ожидается не очень холодная погода с небольшими осадками в западных, северных, и большинстве центральных областей, сообщает Укргидрометцентр. В ближайшие сутки прохладный воздух охватит большую часть территории страны (кроме запада), хотя температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода. Осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока.



В западных, северных, большинстве центральных регионах и Одесской области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем; в Карпатах ночью умеренный снег; на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе ожидаются порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°; днем от 2-3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.



В Киеве 14 февраля прогнозируется небольшой снег с дождем; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, а днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 февраля самая высокая температура днем была 8,5° в 1975 году, а самая низкая ночью -22,3° в 1911 году.



В Украине 15 февраля синоптики прогнозируют отсутствие осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве 15 февраля без существенных осадков; на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

