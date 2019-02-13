Соотношение госдолга Украины к ВВП в 2018 г. снизилось до 60,9% - МЭРТ

Соотношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2018 году снизилось до 60,9% с 68% в 2017 году, приведены данные в презентации Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).



Согласно документу, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", МЭРТ при этом оценивает сумму прямого и гарантированного государством долга в $79,73 млрд (в 2017 году – $76,31 млрд).



Ранее Министерство финансов сообщало, что государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП до 62,7% с 71,8%. При этом, по оценкам ведомства, сумма госдолга за год возросла до $78,32 млрд с $76,31 млрд.



Как сообщалось, в конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу 2018 года вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предусматривает сокращение этого показателя до 52% до конца 2019 года и до 49% – до 2020 года.

