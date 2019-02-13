В Москве заявили, что не вернут Крым в обмен на отмену санкций

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос "вхождения Крыма в состав России" закрыт, о возвращении полуострова в обмен на снятие санкций США "речи быть не может".



"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", - сказал Слуцкий, комментируя высказывания зампостпреда США при ООН Джонатана Коэна.



Во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине Коэн заявил, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Украина не получат под свой контроль Донбасс и Крым.



Ранее влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Соединенные Штаты и Европейский Союз почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против России из-за ее агрессивных действий в Черном и Азовском морях и незаконного захвата трех украинских кораблей и членов экипажей.



