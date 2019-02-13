НАТО имеет финансовые варианты ответа на прекращение ракетного договора

НАТО имеет финансовые варианты ответа на прекращение ракетного договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет финансовые варианты ответа на прекращение действия ракетного договора между США и РФ.

Об этом сообщает Европейская правда .

"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа относительно ответа НАТО ... ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общей, взвешенной и оборонной", - подчеркнул генсек.

По словам Столтенберга, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов" ответа.

"У нас есть финансовые и другие варианты, но я не буду спекулировать вокруг них сейчас, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано ..", - добавил он.