НАТО имеет финансовые варианты ответа на прекращение ракетного договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет финансовые варианты ответа на прекращение действия ракетного договора между США и РФ.



Об этом сообщает Европейская правда .



"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа относительно ответа НАТО ... ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общей, взвешенной и оборонной", - подчеркнул генсек.



По словам Столтенберга, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов" ответа.



"У нас есть финансовые и другие варианты, но я не буду спекулировать вокруг них сейчас, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано ..", - добавил он.

