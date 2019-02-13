Тимошенко: повышение уровня жизни украинцев — благополучие нашей экономики

За следующие пять лет новая власть планирует увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши. Это примерно $1000 средней зарплаты.



Об этом Юлия Тимошенко отметила во время митинга в Надворной на Ивано-Франковщине, сообщает пресс-служба "Батьківщини".



Лидер партии отметила, что повышение уровня жизни украинцев — это не популизм, а "благополучие нашей экономики".



"Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через пять лет не будет ни народа, ни экономики", — сказала она.







Кандидат в президенты Украины отметила: именно украинские семьи — крупнейший инвестор в развитие экономики. А если украинские предприниматели будут производить продукты, услуги, одежду, а у людей не будет денег покупать их, не будет спроса на предложение, такая экономика не сможет жить, сказала она.



Именно поэтому социальная доктрина Нового курса Тимошенко предполагает цель — достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши.



Если на рыночных основах укреплять гривню, убеждена председатель партии, то постепенно в гривневом исчислении будем поднимать уровень жизни людей и в валютном исчислении поднимем наш ВВП, который, как и уровень доходов, за последние пять лет упал в 1,6 раза.

