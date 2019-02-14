Россия намерена участвовать в наблюдении за выборами на Украине

Москва намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине, список кандидатур краткосрочных наблюдателей был направлен БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в среду в МИД РФ.

"Как известно, ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.

Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование. Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине. Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов", - заявили в МИД РФ.



Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ "в соответствии с полученным приглашением". При этом в Москве рассчитывают, что "им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения".



"Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов", - подчеркнули в МИД РФ.

