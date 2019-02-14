Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на "России 1"

Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на "России 1"

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.

Кроме того, она неоднократно перебивала остальных участников передачи и переходила на личные оскорбления.

Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.

"Ваши деды, которые, думаю, воевали в Великую Отечественную войну, уверена, вас бы стыдились. Это стыд и позор", — заключила она.

Тем не менее Соколовская продолжала настаивать на своем, после чего ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию.

"Вас я удалять не хочу, я могу удалить кого-нибудь из ваших коллег. <…> Хотите, удалю вас? <…> Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот", — возмутился он.



В 2014 году после госпереворота на Украине активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года футбольные ультрас из Харькова и Одессы, радикалы Евромайдана и их оппоненты начали потасовку. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом из толпы радикалов стреляли по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.