Украинскую журналистку выгнали из студии передачи на "России 1"

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1".



Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов.



Кроме того, она неоднократно перебивала остальных участников передачи и переходила на личные оскорбления.



Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.



"Ваши деды, которые, думаю, воевали в Великую Отечественную войну, уверена, вас бы стыдились. Это стыд и позор", — заключила она.



Тем не менее Соколовская продолжала настаивать на своем, после чего ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию.



"Вас я удалять не хочу, я могу удалить кого-нибудь из ваших коллег. <…> Хотите, удалю вас? <…> Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот", — возмутился он.







В 2014 году после госпереворота на Украине активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года футбольные ультрас из Харькова и Одессы, радикалы Евромайдана и их оппоненты начали потасовку. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом из толпы радикалов стреляли по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

