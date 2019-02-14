Airbus прекращает производство крупнейшего пассажирского самолета

Европейский авиаконцерн Airbus намерен прекратить производство крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает DW.



Отмечается, что после того, как авиакомпания Emirates решила сократить свой заказ, у концерна не осталось оснований для продолжения производства. Последние A380 будут переданы заказчику в 2021 году.



Авиакомпания Emirates является крупнейшим заказчиком A380. Авиакомпания решила сократить свой заказ со 160 до 123 самолетов. В ближайшие два года Airbus выпустит и передаст авиакомпании из ОАЭ последние 14 самолетов. В последние несколько лет Airbus почти не получил новых заказов на A380, в результате чего компании пришлось сократить их производство с 30 до 6 единиц в год. Вместо A380 компания Emirates заказала 40 лайнеров A330-900 и 30 самолетов A350-900.

