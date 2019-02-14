Названы страны-лидеры по переводу денег в Украину

В течение 2018 года в Украину с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено 2,3 млрд долларов в эквиваленте. Чаще всего деньги попадали в страну из США, сообщает со ссылкой на данные НБУ в четверг, 14 февраля, УНН.



"За 2018 год с использованием систем перевода средств было переведено: в Украину - 2,3 млрд долл. США в эквиваленте (28,28% от общей суммы переводов), за пределы Украины - 294 млн долл. США в эквиваленте (3,61% от общей суммы переводов), в пределах Украины - 150,53 млрд грн или 5,54 млрд долл. США в эквиваленте (68,11% от общей суммы переводов)", - говорится в сообщении.



При этом известно, что наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств - резидентов США: 82% - в Украину и 98% - из Украины.



Отмечается, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.



В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода денег, распределился следующим образом: в Украину из США - 17%, из Израиля - 13%, из России - 9%, из Италии - 8%, из Польши - 7%, из других стран (221 страна) - 46%.

