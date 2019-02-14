Ученые назвали смертельные последствия недосыпания

В Гарвардской медицинской школе ученые узнали, как нездоровый сон влияет на риск преждевременной смерти. Об этом сообщает EurekAlert!.



Исследователи обнаружили механизм, который продляет жизнь и работает только во время "качественного" сна.



В ходе эксперимента ученые узнали, что из-за недостатка ночного отдыха снижается уровень противовоспалительных молекул в организме. Они провели исследование на генетически модифицированных мышах. Одной группе грызунов позволяли нормально спать, а другой нарушали режим сна.



Оказалось, что у второй группы развилось прогрессирующее поражение артерий, и увеличилось количество бляшек в сосудах на треть по сравнению с контрольной группой. В их организме оказалось вдвое больше клеток, отвечающих за воспалительные процессы.



Также после длительного нарушения режима сна у мышей падает выработка гормона орексина, отвечающего за регуляцию сна.

