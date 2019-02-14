Нефть подорожала до максимума за зиму

Цены на нефть Brent в ходе торгов превысили $64 за баррель впервые с ноября 2018 года. Об этом со ссылкой на данные биржи ICE сообщает в четверг, 14 февраля, РБК.



В частности, по данным на 8:14, апрельские фьючерсы на нефть Brent выросли до $64,16 за баррель.



Как известно, цены на нефть Brent во второй половине ноября стали снижаться после высказываний президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией, когда он заявил, что Вашингтон останется партнером Эр-Рияда. Тогда стоимость фьючерса Brent упала до $61.



Вскоре падение котировок продолжилось после заявлений Саудовской Аравии о рекордной добыче. В январе нефть стала дорожать и преодолела отметку $60.

