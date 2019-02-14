Опубликованы новые тарифы на отопление для киевлян

Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление, которые вступили в силу после повышения цен на газ. Жители столицы получат платежки с новыми тарифами за январь.



Отмечается, что тарифы утверждены Распоряжением КГГА от 22 декабря 2018 № 2340 Об установлении тарифов на тепловую энергию, производство тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, поставки тепловой энергии, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевская городская государственная администрация ) Киевтеплоэнерго.



"Тарифы КП Киевтеплоэнерго на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год утверждены постановлением НКРЭКУ от 10 декабря 2018 года Об установлении тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии КП ВО Киевсовета (КГГА) Киевтеплоэнерго (ТЭЦ -5 и ТЭЦ-6)", - добавили на предприятии.



Так, с января тарифы на отопление для потребителей со счетчиками составят 1654 гривны за 1 Гкал, для потребителей без счетчиков - 38,50 гривен за квадратный метр отапливаемой площади на время отопительного сезона.

