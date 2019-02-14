В НАПК заявили, что 30 чиновников умышленно не подали е - декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки умышленного непредставления е-деклараций 30 должностными лицами Национальной полиции, Национального банка, Министерства юстиции и других госорганов. Об этом передает пресс-служба НАПК.



В НАПК сообщают, что выводы относительно этого направлены в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для расследования.



Как отмечается, ведомство рекомендовало подать декларации в течение 10 дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.



"Среди лиц, не выполнивших требований закона, 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица Нацбанка, прокуратуры, Минюста и других государственных органов. Большинство нарушений касаются непредставления декларации лица, которое прекратило деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

