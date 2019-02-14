Reuters: сторонники Гуайдо получили доступ к счетам посольства Венесуэлы в США

Сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, получили доступ к банковским счетам посольства этой латиноамериканской республики в Вашингтоне. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.



Его источник из числа представителей венесуэльской оппозиции отметил: "Нам сообщили о счетах". Он подчеркнул, что сторонники Гуайдо "имеют возможность" пользоваться счетами, однако "избрали чрезвычайно консервативный подход, учитывая все обстоятельства". Представители оппозиции не исключили, что могут воспользоваться средствами, имеющимися на счетах, однако отметили, что данные действия должны сначала одобрить венесуэльские законодатели.



В конце января Госдепартамент заявил, что американская сторона позволила Гуайдо получить контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.



23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

