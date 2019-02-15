В Украине потеплеет

В ближайшие сутки, 15 февраля, в Украине ожидается спокойная, без осадков погода, температура кардинально не изменится, сообщает Укргидрометцентр. Без существенных осадков, лишь ночью на Прикарпатье небольшой мокрый снег. Ночью, утром в северных и центральных областях местами туман. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1 тепла до 5° мороза, в восточных и Сумской областях 6-11°, в Луганской области до 14° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Ночью, утром местами возможен туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 февраля самая высокая температура днем была +11,7 в 2016 году, самая низкая ночью -27,3 в 1911 году.



16 февраля - без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с (в западных областях 3-8 м/с).



Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, на юге и востоке 0-6° мороза; днем 1-7° тепла, в западных областях 4-9°.



В Киеве - без существенных осадков. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

