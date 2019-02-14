Порошенко потребует защиты Украины в Генассамблее ООН

Президент Петр Порошенко выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с докладом по ситуации на оккупированном Донбассе и потребует защиты суверенитета Украины. О Президент сообщил во время выступления по случаю празднования восемьдесят пятой годовщины завода "Турбоатом", передает УНН.



"Меньше чем за неделю с трибуны Генассамблеи ООН впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - отметил Порошенко.

