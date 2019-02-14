Газовые хранилища Украины заполнены на треть

Украинские газовые хранилища заполнены на 33%. По состоянию на 12 февраля объем газа в ПХГ уменьшился до 10,505 млрд куб. м, свидетельствую данные Укртрансгаза.



В течение суток из ПХГ Украины отобрано 56,61 млн куб. м газа.



При этом в данных за 12 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 17,34 млн куб. м, из Венгрии - 3,01 млн куб. м, из Польши - 2,44 млн куб. м газа.



Как сообщалось, Украина резко увеличила отбор газа из ПХГ из-за холодной зимы. Менее чем за месяц из хранилищ выкачали более 2,3 млрд кубометров газа – на 550 млн больше, чем годом ранее.



В феврале отбор газа снизился из-за отсутствия сильных морозов.

