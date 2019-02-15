В Финляндии разрешили спать на работе

В финской столице Хельсинки появился новый тренд - спать на работе за деньги компании-работодателя. Об этом сообщает kr24.



Оказывается, финские профсоюзы пришли к выводу, что дневной сон в середине рабочего дня плодотворно сказывается не только на продуктивности сотрудников, но и на финансовом благополучии фирмы, где персоналу разрешается немного вздремнуть. Некоторые предприятия даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час, то есть помогает расслабиться и учит медитации.



К выводу о пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжения руководства) профсоюзы Хельсинки пришли после того, как среди работников различных компаний были проведены опросы. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте, физическом дискомфорте (боли в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть офис под конец дня.

