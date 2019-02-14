Укрпочта анонсировала пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Укрпошта в марте-мае текущего, 2019, года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг около 1,1 млн получателям. В компании пообещали доставить каждому получателю субсидий (около 4 миллионов человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты. Об этом говорится на официальном сайте Укрпошты.



"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпошту". Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через "Укрпошту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют", - заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.



Согласно информации, на данный момент проходит процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом Украины. Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии, поэтому они не будут тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги.



Срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении. Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

