Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в Сочи проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Беседа В.Путина и Р.Эрдогана предшествует трехсторонним переговорам глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию: в них, кроме лидеров России и Турции, будет участвовать президент Ирана Хасан Рухани.



В ходе этих переговоров лидеры трёх стран рассмотрят "дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирии".



Это будет уже третий саммит в Астанинском формате, предыдущий состоялся в сентябре 2018 года в Тегеране. После этого саммита В.Путин еще неоднократно встречался с президентом Турции для обсуждения вопросов сирийского урегулирования. Последняя их беседа состоялась 23 января в Москве.



В ходе нынешней двусторонней встречи В.Путина с президентом Турции одним из основных, как ожидается, будет вопрос об Идлибской зоне деэскалации.

