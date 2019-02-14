В Кремле назвали новый проект санкций США "рэкетом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект новых санкций США грубо нарушает международные торговые правила и граничит с "рэкетирством".



Об этом сообщает Интерфакс.



По словам Пескова, проект санкций свидетельствует о прагматичном торговом подходе США, который направлен на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса.



"Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничит с рэкетирством", - утверждает он.



Пресс-секретарь добавил, что меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с государственным участием - "это не что иное, как попытка недобросовестной конкуренции".

