Суд восстановил Супрун в должности

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян восстановил Ульяну Супрун в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Соответствующее решение по ходатайству Кабмина он объявил в четверг, 14 февраля, сообщает РБК-Украина.



В частности, судья заявил, что Супрун может выполнять обязанности министра здравоохранения.



Напомним, 5 февраля суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.



После этого Кабинет министров Украину 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

