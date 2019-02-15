Мировой кризис начнется в Европе - Bloomberg

Новым источником экономических проблем в мире может стать Европа. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению экспертов, от торговых войн США и Китая сейчас исходит гораздо меньше опасности. Зато их серьезно встревожило замедление экономического роста в Германии, которая всегда были островком стабильности, а также не утихающее протестное движение "желтых жилетов" во Франции.



"Если Франция перестанет потреблять, а Германия - производить, еврозону ждут большие проблемы", - цитирует агентство заместителя главного экономиста страховой компании Allianz Людовика Субрана.



К тому же проблем Старому Свету добавляет Китай. Азия стала больше экономить, и там явно ощущается спад потребительского спроса.



КНР теперь не так активно закупает товары в Евросоюзе. Это уже ощутили на себе итальянский автопроизводитель Fiat и французский косметический холдинг L’Oreal.



На эту не слишком веселую картину накладываются тотальные дефициты бюджетов европейских стран. Они вынуждают правительства активнее повышать ставки по своим займам, занимания капиталы на долговом рынке.



Разумеется, такое положение вещей увеличивает политический риск. В нескольких странах ЕС должны пройти выборы, а уставшее от растущих налогов население может поддержать евроскептиков и популистов.



Чем это все обернется, не может предсказать никто. Поэтому бизнес сейчас очень напряжен и не ждет ничего хорошего.



Впрочем, небольшая надежда на то, что Европе все же удастся избежать глобального экономического кризиса, пока есть.



