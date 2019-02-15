Постоянного полового партнера имеют 67% украинцев - опрос

Постоянного полового партнера имеют 67% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.



Исследование проводилось в форме личного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше с 23 января по 3 февраля. Всего в нем приняли участие 2000 респондентов разного возраста, пола, из разных регионов и типа поселения.



"По результатам исследования, 67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер. Еще 4% имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас не имеют, но перед этим были сексуальные партнеры. Только 3% отметили, что не имеют партнера и никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопросы", - говорится в сообщении.



Так, постоянного партнера имеют 80% украинцев в возрасте 36-50 лет и 50% в возрасте от 51 года и более.



По данным исследования, мужчины чаще имеют постоянного партнера, чем женщины (72% и 63% соответственно). Кроме того, большое количество людей с постоянным партнером - те, кто находится в незарегистрированном или зарегистрированном браке (91% и 87% соответственно).



Только 16% украинцев согласились с мнением, что это нормально - иметь постоянные сексуальные отношения с более чем одним лицом одновременно (70% не согласны). Больше противников этого тезиса - среди женщин и опрошенных в возрасте 18-35 лет.



В исследовании также указано, что 60% украинцев не испытывают неудобство или стыд, когда говорят о сексе со своим мужем/женой/постоянным сексуальным партнером. Очень стесняются только 6%.



Кроме того, 35% украинцев не испытывают стыда, разговаривая о сексе с друзьями и знакомыми, а 21% опрошенных отметили, что не испытывают стыда, разговаривая о сексе с незнакомыми людьми. Меньше испытывают неудобство, разговаривая о сексе, лица в возрасте 18-35 лет, а также мужчины.

