Россия построила половину Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 AG построила более 600 километров газопровода Северный поток-2, сообщил представитель компании Йенс Мюллер в четверг, 14 февраля.



"Более 600 километров было уложено", - сказал Мюллер.

Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.



Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.



Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



