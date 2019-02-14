НАТО настроено на улучшение динамики сотрудничества с Украиной – Столтенберг

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг встретился в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. "В рамках диалога генеральный секретарь НАТО выразил настроенность на необходимость возобновления работы комиссии Украина-НАТО...



...а также на необходимость увеличения интенсивности и улучшения динамики сотрудничества с Украиной по обеспечению дальнейшего стремления Украины войти в состав Альянса", - сообщает пресс-служба Минобороны по итогам встречи.



Как известно, делегация Минобороны Украины во главе с С.Полтораком находится с визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 13-14 февраля.

