Европарламент призвал Россию выполнять ракетный договор

Европейский парламент осуждает нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности.



Об этом свидетельствует принятая 14 февраля резолюция ЕП, сообщает Укринформ .



Так, законодательный орган Евросоюза призывает РФ вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.



"Европарламент выражает осуждение России за нарушение условий Договора. Призывает Российскую Федерацию вернуться к полному и подконтрольному соблюдению обязательств", - говорится в резолюции.



Указано, что данная ситуация представляет угрозу для безопасности как Европы, так и мира.



Кроме того, европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности приложить дипломатические усилия для содействия в решении конфликтной ситуации. Речь идет о возможности начала переговоров о заключении многостороннего ракетного договора.

