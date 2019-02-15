«Минску-2» ищут замену и дополнения в Хорватии

Информационно-политическое бурление вокруг Второго минского соглашения («Минска-2»), вызванное его тотальным невыполнением даже к 4-й годовщине подписания, вполне может получить и планетарное продолжение. Чуть меньше, чем через неделю, 20 февраля 2019 года, Генеральная ассамблея ООН обсудит ситуацию в Донбассе. «На территориях Украины, оккупированных Россией, не выполняющей Минские договоренности», – утверждает украинская сторона. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко при этом отметила, что Киев ждет очередной обнадеживающей порции международной поддержки.



«Мы надеемся услышать там много заявлений стран-членов ООН в поддержку Украины. ...Это фактически впервые в повестку дня заседания Генеральной ассамблеи будет вынесено обсуждение – прения на тему ситуации на оккупированных территориях. И это будет надежная площадка, которая продемонстрирует то, насколько мировое сообщество готово поддержать Украину», – сказала она, подчеркнув, что инициатором «тусни» в Нью-Йорке выступил Киев, который-де привычно, как прожженный прозападный демократ, и поимеет «ништяки». Диаметрально противоположно считают в Москве, указывая, что ситуацию нужно обсуждать «там, где срочно нужен мир, но агрессивная Украина не хочет выполнять «Минск-2» и гнобит часть собственного народа на юго-востоке». И что это именно Россия настаивает на том, чтобы ООН обсудила бойню в Украине.



Россия же инициировала 12 февраля сего года заседание Совбеза ООН по этому вопросу. И огребла. Часть стран Запада (Великобритания, Бельгия, Франция, Польша и Германия) выступили со спецрезолюцией, в которой призвали Россию вывести свои войска из Донбасса и прекратить подпитывать оружием и всем необходимым для жизни и войны самопровозглашенные республики Донбасса – ДНР и ЛНР. Но, с другой стороны, ОБСЕ официально заявила, что, мониторя ситуацию в Донбассе, не обнаружила там регулярных войск России. Глава спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик однозначно заявили: в отчетах СММ их организации «не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами».



При этом г-н Сайдик сказал, что нужно выполнять «Минск-2». И его горячо поддержал в этом деле постпред России Василий Небензя: «По этой парадигме киевские власти не обязаны ни о чем договариваться, ведь по ним сторона конфликта – не ее собственные граждане, а «страна-агрессор». Соответственно, и Минские соглашения можно порвать и выбросить в корзину, что украинская власть и сделала. Киеву можно, проливая лицемерные «крокодиловы слезы» о своих гражданах, огульно окрестить их «террористами». А ведь с террористами не разговаривают, их уничтожают. Вот вам и вся примитивная конструкция киевских властей. Примитивная, но эффективная. А эффективная потому, что вы их в этом покрываете. И это – позор! ...Мы решили распечатать и раздать вам резолюцию СБ 2202. Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно. Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить Минские соглашения». В них о России нет ни слова».



В ООН 12 февраля даже учредили гуманитарный спецфонд, чтобы подкармливать донбассовцев. Неслыханное дело: раньше ООН кормила темных афроафриканцев (это я толерантно так о неграх), а теперь вынуждена кормить и белых в Европе, низведенных собственной властью до уровня афроукраинцев (а кто же они, на майдане выскакавшие безвиз вкупе с войной, новым социальным геноцидом и голодомором?)

«Подунавье» вошло в состав Хорватии («реинтегрировалось») без сербов. То есть территорией и только с хорватским населением. И стало понятно: хорватскому Загребу нужна была земля без сербского народа. Что-то похожее для ЛДНР предлагает и Киев. В частности, аваковский «Механизм малых шагов»

Околокремлевская мешпуха и оппозиция уже откровенно утверждает, что Россия тоже пытается разорвать «Минск-2», доказав, что его положения невозможно выполнить. Зачем? Очень просто и, в принципе, вполне логично. «Из-за того, что вся система санкций выстроена вокруг Минских соглашений, отменять и предлагать их просмотреть никак нельзя. Потому что тогда эта система подвиснет