«Минску-2» ищут замену и дополнения в Хорватии
Информационно-политическое бурление вокруг Второго минского соглашения («Минска-2»), вызванное его тотальным невыполнением даже к 4-й годовщине подписания, вполне может получить и планетарное продолжение. Чуть меньше, чем через неделю, 20 февраля 2019 года, Генеральная ассамблея ООН обсудит ситуацию в Донбассе. «На территориях Украины, оккупированных Россией, не выполняющей Минские договоренности», – утверждает украинская сторона. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко при этом отметила, что Киев ждет очередной обнадеживающей порции международной поддержки.
«Мы надеемся услышать там много заявлений стран-членов ООН в поддержку Украины. ...Это фактически впервые в повестку дня заседания Генеральной ассамблеи будет вынесено обсуждение – прения на тему ситуации на оккупированных территориях. И это будет надежная площадка, которая продемонстрирует то, насколько мировое сообщество готово поддержать Украину», – сказала она, подчеркнув, что инициатором «тусни» в Нью-Йорке выступил Киев, который-де привычно, как прожженный прозападный демократ, и поимеет «ништяки». Диаметрально противоположно считают в Москве, указывая, что ситуацию нужно обсуждать «там, где срочно нужен мир, но агрессивная Украина не хочет выполнять «Минск-2» и гнобит часть собственного народа на юго-востоке». И что это именно Россия настаивает на том, чтобы ООН обсудила бойню в Украине.
Россия же инициировала 12 февраля сего года заседание Совбеза ООН по этому вопросу. И огребла. Часть стран Запада (Великобритания, Бельгия, Франция, Польша и Германия) выступили со спецрезолюцией, в которой призвали Россию вывести свои войска из Донбасса и прекратить подпитывать оружием и всем необходимым для жизни и войны самопровозглашенные республики Донбасса – ДНР и ЛНР. Но, с другой стороны, ОБСЕ официально заявила, что, мониторя ситуацию в Донбассе, не обнаружила там регулярных войск России. Глава спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик однозначно заявили: в отчетах СММ их организации «не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами».
При этом г-н Сайдик сказал, что нужно выполнять «Минск-2». И его горячо поддержал в этом деле постпред России Василий Небензя: «По этой парадигме киевские власти не обязаны ни о чем договариваться, ведь по ним сторона конфликта – не ее собственные граждане, а «страна-агрессор». Соответственно, и Минские соглашения можно порвать и выбросить в корзину, что украинская власть и сделала. Киеву можно, проливая лицемерные «крокодиловы слезы» о своих гражданах, огульно окрестить их «террористами». А ведь с террористами не разговаривают, их уничтожают. Вот вам и вся примитивная конструкция киевских властей. Примитивная, но эффективная. А эффективная потому, что вы их в этом покрываете. И это – позор! ...Мы решили распечатать и раздать вам резолюцию СБ 2202. Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно. Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить Минские соглашения». В них о России нет ни слова».
В ООН 12 февраля даже учредили гуманитарный спецфонд, чтобы подкармливать донбассовцев. Неслыханное дело: раньше ООН кормила темных афроафриканцев (это я толерантно так о неграх), а теперь вынуждена кормить и белых в Европе, низведенных собственной властью до уровня афроукраинцев (а кто же они, на майдане выскакавшие безвиз вкупе с войной, новым социальным геноцидом и голодомором?)
Ситуация опять зашла в тупик. И вывести ее попытаются 20 февраля на Генассамблее ООН. Следовательно, Генассамблея обязательно по-любому коснется «Минска-2», ибо тоже типа очень хочет мира в шахтерском крае, а помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча в ходе доклада Совбезу этой организации 12 февраля признал: вооруженный конфликт в Донбассе нельзя считать спящим или замороженным. «Это конфликт в самом сердце Европы, в результате которого продолжают гибнуть люди», – резюмировал этот самый Енча. Другие напомнили, что с апреля 2014 года по декабрь 2018-го в Донбассе погибли от 12,8 тысячи до 13 тысяч человек.
Об этом всегда и везде действительно говорят, суровея лицом и выдавливая крокодильи слезы по жертвам, где надо и где не надо. Но на этот раз не может не обратить на себя внимание призыв указанного Енчи – в срочном порядке согласовать дополнительные меры и сделать режим прекращения огня в Донбассе устойчивым и необратимым, ибо нестабильная обстановка вдоль линии соприкосновения негативно влияет на «и без того тяжелое социально-экономическое положение и разрушающуюся инфраструктуру». А в ООН 12 февраля даже учредили гуманитарный спецфонд, чтобы подкармливать донбассовцев. Неслыханное дело: раньше ООН кормила темных афроафриканцев (это я толерантно так о неграх), а теперь вынуждена кормить и белых в Европе, низведенных собственной властью до уровня афроукраинцев (а кто же они, на майдане выскакавшие безвиз вкупе с войной, новым социальным геноцидом и голодомором?)...
Так что же это за «дополнительные меры», способные сделать режим прекращения огня в Донбассе «устойчивым и необратимым»? Ведь, это уже стало притчей во языцех, есть «Минск-2», где детально и подробно, фактически шаг за шагом прописано, как этого достичь. А Совбез ООН действительно утвердил этот план указанной выше спецрезолюцией №2202 еще 17 февраля 2015 года.
Если проанализировать все предложения, даже безумные и исходящие от различных украинских политиков, то ситуация немного проясняется. Есть очень важные моменты и подвижки в процессе обсуждения всевозможных предложений. Во-первых, в последние месяцы, обсуждая «Минск-2», все утверждают, что его нужно дополнить некой миротворческой миссией то ли ОБСЕ, то ли совместной (ОБСЕ и ООН). В последние недели об этом заявил тот же Сайдик, выступив со своим «планом», и глава МВД Украины Арсен Аваков, во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне обнародовавший свой новый план «Механизм малых шагов», которые должны обеспечить мир в Донбассе. На Совбезе ООН 12 февраля постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген однозначно выступил за то, чтобы миротворческая миссия в Донбасс была введена для наведения там порядка в интересах Украины: разоружила ополченцев ЛДНР и вывела украинские войска в этих регионах на границу с Россией. «Мы также готовы поддержать миссию ООН, которая обсуждалась. Мандат, предложенный для нее Россией, что миротворцы ООН должны защищать СММ ОБСЕ, я думаю, что это шутка, поскольку для того, чтобы они имели свободный доступ и передвижение, для этого понадобится лишь один телефонный звонок от российского президента», – пытался шутить он. Но получилось вполне серьезно и практически неисполнимо: этого хочет Киев, но этого не хотят ни Москва (не признавая свое военное присутствие в зоне конфликта), ни Донецк, ни Луганск (не желающие разоружения без гарантий безопасности, предложенных в том числе и в «Минске-2»).
Но функции миротворческой миссии ООН постепенно вырисовываются. С подачи украинской стороны вообще и того же Авакова в частности. «Версии» уже писали о так называемом «Эрдуте» – Эрдутском соглашении от 12 ноября 1995 года, благодаря которому Хорватия смогла реализовать мирный вариант интеграции в свое «тело» осколка самопровозглашенной Республики Сербской Краины (РСК). Две другие части РСК Хорватия взяла вооруженным «хорватским вариантом», о котором до сих пор мечтают осколки «партии войны» в Киеве и патриоты.
Так вот согласно этому «Эрдуту» ООН создала миссию UNTAES, которая и следила за «реинтеграцией «хорватского Подунавья» или третьей части РСК – Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема. Весь процесс состоял как бы из семи этапов. И на первом были решены военные вопросы: вывод сербских военных частей, разоружение местных территориальных ополчений сербов и изъятие оружия у населения. При этом армия Хорватии на разоружаемые территории не входила. Чтобы, как вы понимаете, не напугать сербов репрессиями и расправами.
«Подунавье» вошло в состав Хорватии («реинтегрировалось») без сербов. То есть территорией и только с хорватским населением. И стало понятно: хорватскому Загребу нужна была земля без сербского народа. Что-то похожее для ЛДНР предлагает и Киев. В частности, аваковский «Механизм малых шагов»
На втором этапе были созданы «временные полицейские силы» на «паритетной основе»: один из полицейских должен был быть сербом, другой – хорватом, а третий – международным полицейским из миссии ООН. На третьем и четвертом этапе в край вернулись беженцы-хорваты и были проведены выборы в местные органы власти. Уже по хорватским законам. Пятый и шестой этапы – это введение хорватской денежной единицы куны и «конвалидация» – частичное признание документов, которые были выданы властями непризнанной РСК. На завершающем седьмом этапе начал свою работу «Национальный комитет по установлению доверия». Но амнистия для сербов объявлена не была, и началось их выдавливание. Как минимум населения. А всех, кто держал в руках оружие, ждали репрессии.
И «Подунавье» вошло в состав Хорватии («реинтегрировалось») без сербов. То есть территорией и только с хорватским населением. И стало понятно: хорватскому Загребу нужна была земля без сербского народа. Что-то похожее для ЛДНР предлагает и Киев. В частности, аваковский «Механизм малых шагов». «Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин. ...На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип – соблюдение украинского законодательства и обеспечение свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни. ...Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину», – сказал Аваков в США. Отстаивая при этом и «голубую мечту» Киева о том, чтобы миротворцы зачистили ЛДНР для Украины, пользуясь своим мандатом и не страшась российского противодействия. Но в самопровозглашенных республиках помнят об «атомном оружии на свои головы» от возможной победительницы президентской гонки Юлии Тимошенко и о фильтрационных лагерях от власти и других ее потенциальных сменщиков...
Во-вторых, в последнее время, в том числе и в связи с «Эрдутом» и аваковским «Механизмом малых шагов», на первое место при обсуждении «Минска-2» выходит вторая задача этого соглашения – не только прекращение огня и установления мира в Донбассе, но и возвращение его (Донбасса) в состав Украины. И если с миром более-менее все понятно (кроме воинственно-упоротых патриотов, его хотят все), то с возвращением по-прежнему есть проблемы. Киев и его западные партнеры, доброхоты и спонсоры хотят, чтобы от ЛДНР и след простыл, а Украина осталась унитарным централизованным государством, беспрекословно выполняющим задачи и приказы внешних кураторов. Никаких «особых статусов Донбасса», тем более закрепленных в Конституции, и быть не может.
Москва хочет, чтобы – с миротворцами или без них – был беспрекословно выполнен «Минск-2», Донбасс получил статус автономии, закрепленный в Конституции, а значит начинающий процесс реальной федерализации Украины и ослабления ее киевского центра власти. Ну, а в Донецке и Луганске все больше и больше не хотят и слышать ни о «Минске-2», ни о возвращении в Украину в любом виде. Они понимают: Киеву в Донбассе, как и Хорватии на территории уничтоженной РСК, нужны земли, но не люди – ни «вата», ни «сепары», ни «колорады-террористы». И масштаб трагедии в Донбассе пострашнее: в РСК проживало чуть более 450 тысяч человек, а в ЛДНР – более 3 миллионов, а количество беженцев из Донбасса в разные стороны уже перевалило за 1,5-2 млн. чел. Убежавших же в Украину уже чмырят и унижают по полной, даже права голоса лишают...
В-третьих, растет число тех, кто хотел бы вообще отменить «Минск-2». И не только в Киеве и в ЛДНР, что по разным причинам понятно, но и в России, где значительная часть политической и бизнесовой элиты рассматривает «Минск-2» как документ, который спровоцировал международные санкции против России. И против бизнеса определенных олигархов в России. Вот эти силы где наивно, где цинично и меркантильно и заявляют, что, мол, стоит отказаться от «Минска-2» и требовать отмены санкций. Официальная Москва пока стоит на своем: «Минск-2» нужно выполнять, а не связывать с ним экономическое сотрудничество и с США, и с Евросоюзом. В частности, глава МИД России Сергей Лавров сказал в ответ на эти «изыски»: «У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС. ...С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой Минских договоренностей по украинскому урегулированию».
Околокремлевская мешпуха и оппозиция уже откровенно утверждает, что Россия тоже пытается разорвать «Минск-2», доказав, что его положения невозможно выполнить. Зачем? Очень просто и, в принципе, вполне логично. «Из-за того, что вся система санкций выстроена вокруг Минских соглашений, отменять и предлагать их просмотреть никак нельзя. Потому что тогда эта система подвиснет
Но вот околокремлевская мешпуха и оппозиция уже откровенно утверждает, что Россия тоже пытается разорвать «Минск-2», доказав, что его положения невозможно выполнить. Зачем? Очень просто и, в принципе, вполне логично. «Из-за того, что вся система санкций выстроена вокруг Минских соглашений, отменять и предлагать их просмотреть никак нельзя. Потому что тогда эта система подвиснет. ...А если Минские соглашения признаются такими, которые невозможно выполнить в принципе – это означает, что все санкции, которые на них опираются, а также прекращение огня и обмен пленными становятся фикцией», – утверждает, в частности, переехавшая в Украину в 2014 году российская оппозиционерка Ольга Курносова, деятель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Откровенно разочарован Россией и видный сторонник похороненного в Москве «плана Новороссии», типа «спикер» ее «парламента» и экс-нардеп Украины Олег Царев. «Давайте посмотрим правде в глаза. Россия не хочет видеть Донбасс в составе России. И делает все, от нее зависящее, чтобы Донбасс вернуть на Украину», – сказал он на днях российским СМИ.
Ему противоречит украинский политолог Андрей Золотарев, который утверждает, что Украина, не предлагая мятежной части Донбасса мирных решений проблем и обещанного «Минском-2», сама отстраняет это регион от себя. А российский политолог Владимир Корнилов заметил: «...Я уверен, что в России встанет вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик в их действительных границах, поскольку, поймите, когда подписывались первые Минские соглашения, Украина была еще нейтральной. Там не ставили памятники Бандере, там еще не ломали памятники советским воинам и были русские школы. Но той страны больше нет, и Донбассу возвращаться попросту некуда».
По мнению же других обозревателей и экспертов, позиция отказа от «Минска-2» однозначно для России проигрышная. Даже если предположить, что Россия ради снятия санкций тоже похоронит «Минск-2», то получится, что главную геополитическую задачу – переформатирование Украины – Москва не выполнит, а санкции Запада все равно останутся. Потому что США и ЕС уже согласовывают новые санкции и по новому поводу – за керченский инцидент ноября прошлого года и пленение украинских моряков. К тому же даже временные «похороны» «Минска -2» развяжут руки что Киеву, что ополченцам ЛДНР. Обе стороны и гипотетически, и реально получат карт-бланш в решении своих проблем военным путем. А это возможная эскалация войны с непредсказуемым концом. И по-любому новые жертвы...
...И уж конечно, в этой кутерьме и сшибке мнений и подходов никто, похоже, действительно не думает об ЛДНР и жителях мятежного Донбасса, которые опять, как уже нередко бывало в истории, захотели свободы, с которой их обманули, и стали жертвами противостояния сильных мира сего на человеческой крови. Тот же Царев совершенно правильно и грустно заметил по этому поводу: «Сколько людей погибло, разрушены дома, и ради чего? Ради того, чтобы вернуться в Украину? ...Всему есть предел. Пять лет, когда нет решения, под обстрелами, нет нормальной вертикали власти, не решаются простейшие вопросы. Можно долго воевать, хоть десять лет, но видеть финиш. Но финиша нет. Очень много поломанных судеб, разочарованных людей». И тут, как мне кажется, нечего добавлять. Ни в Киеве, ни в Москве, не говоря уже о любых других столицах, где замышляют свои «гешефты» на чужой крови...
P.S. И вот же еще такой момент, перекидывающий как бы исторический мостик от хорватских вариантов усмирения сербских «сепаратистов» к украинским делам. Сами хорваты оценили «мирную реинтеграцию» Восточной Славонии в 1996-1998 годах как один из самых успешных проектов хорватско-американских отношений в 90-е годы прошлого века и совместного ослабления Югославии, а потом и ненавистной Западу Сербии. И они за это получили свои «коврижки и печенюшки». Военный хорватский вариант и мирный «эрдутский процесс» по разгрому и уничтожению РСК позволил Загребу достаточно быстро консолидировать Хорватию под эгидой Запада. А это позволило этой стране в 2009 году вступить в НАТО, а в 2013 году – в Евросоюз. Может, именно это и манит Киев?